Армянские дельцы наживаются на бедах карабахских армян

Для поездки в Армению туда и обратно потребуется 4000 долларов на человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщает армянский блоггер Натали Алексанян.

"Раньше нам говорили, что это Азербайджан заблокировал выход людей, теперь выяснилось, что это "власти" Карабаха (так называемый режим) заблокировали выход с целью вымогательства крупной суммы денег у людей, оказавшиеся в отчаянной ситуации. Даже в эти трудные дни преступники не упускают возможности заработать миллионы. Я все больше и больше расстраиваюсь из-за этой незаконной ситуации", - отмечает блоггер.