Момент уничтожения станции РЭБ «Мортира» ВС Армении на Агдеринском направлении

В распоряжении Day.Az оказались видеокадры уничтожения станции РЭБ "Мортира" ВС Армении в селе Ашагы Отараг (Агдеринское направление).

Азербайджан продолжает точными ударами уничтожать военную инфраструктуру противника в Карабахе.

Напомним, что ранее Минобороны АР объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана.