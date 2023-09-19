https://news.day.az/politics/1599171.html Момент уничтожения станции РЭБ «Мортира» ВС Армении на Агдеринском направлении - ВИДЕО
Момент уничтожения станции РЭБ «Мортира» ВС Армении на Агдеринском направлении - ВИДЕО
В распоряжении Day.Az оказались видеокадры уничтожения станции РЭБ "Мортира" ВС Армении в селе Ашагы Отараг (Агдеринское направление).
Азербайджан продолжает точными ударами уничтожать военную инфраструктуру противника в Карабахе.
Напомним, что ранее Минобороны АР объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана.
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