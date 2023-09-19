Принимаются меры по информированию армянского населения, проживающего в Карабахе

В связи с антитеррористическими мероприятиями локального характера принимаются меры по информированию армянского населения, проживающего в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, Азербайджанское радио, Общественное радио, телеканал CBC, социальные медиа регулярно информируют население на русском и армянском языках о проведении антитеррористических мероприятий, в этих целях широко используются и другие доступные средства.

Населению рекомендуется в целях безопасности держаться подальше от военных объектов, военной техники, административных зданий, в которых действует незаконный режим, не надевать военную форму, не носить при себе оружие, оставаться в своих домах, не находиться в зонах проведения мероприятий и т.д. Население информируется, что основной целью антитеррористических мероприятий являются подразделения Вооруженных сил Армении и военная инфраструктура.

Необходимо положить конец существованию в Карабахе преступного режима, военной хунты, восстановить на этой территории конституционный строй, обеспечить безопасность и спокойное проживание населения, создать необходимые условия для развития этих территорий, как и всех освобожденных от оккупации земель.