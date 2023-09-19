МИД Турции распространил заявление в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

В ответ на продолжавшиеся длительное время вооруженные нападения и провокации незаконных армянских вооруженных элементов в Карабахском регионе Азербайджана сегодня азербайджанская армия провела антитеррористическое мероприятие против этих формирований армянских вооруженных сил.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, сообщает Day.Az.

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