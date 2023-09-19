https://news.day.az/politics/1599332.html МИД Турции распространил заявление в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе
МИД Турции распространил заявление в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе
В ответ на продолжавшиеся длительное время вооруженные нападения и провокации незаконных армянских вооруженных элементов в Карабахском регионе Азербайджана сегодня азербайджанская армия провела антитеррористическое мероприятие против этих формирований армянских вооруженных сил.
Об этом говорится в заявлении МИД Турции, сообщает Day.Az.
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