Ряд госструктур Азербайджана подвергся кибератакам

Ряд государственных структур Азербайджана подверглись кибератакам после начала антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов в ходе конференции, посвященной дням кибербезопасности Азербайджана (ICSD 2023)

"Только на официальном сайте президента было зарегистрировано более 4 миллионов DDoS-атак в секунду. Специалисты нашей службы продолжают работу в этом направлении в усиленном режиме", - сказал он.

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