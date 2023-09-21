Баку и Варшава обсудили текущую ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, а также текущая ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов рассказал об антитеррористических мероприятиях Азербайджана против незаконных армянских вооруженных формирований, являющихся одним из самых больших препятствий на пути установления мира и стабильности в регионе. Министр отметил, что при этом были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе. Он назвал беспочвенными утверждения о якобы "гуманитарном кризисе" и "блокаде" в регионе, которые были сделаны в рамках клеветнической кампании, проводимой Арменией с целью замедлить мирный процесс, а также реинтеграцию армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, ввести в заблуждение международное сообщество.

Было заявлено, что реализация предложения об одновременном открытии дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, которое давно выдвигалось и поощрялось Азербайджаном, показывает, что на самом деле оно было на столе переговоров с самого начала, но армянская сторона препятствовала его реализации.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.