Сколько раз армяне нарушали режим прекращения огня?

За последние два года зафиксированы 258 случаев нарушения армянами режима прекращения огня.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространил Совместный турецко-российский мониторинговый центр.

Центр, действующий в целях установления мира и спокойствия в регионе, фиксирует нарушения режима прекращения огня с помощью своего оборудования, а также отслеживает уведомления обеих сторон о нарушениях режима прекращения огня, документирует случаи нарушения прекращения огня.

Таким образом, Совместный турецко-российский мониторинговый центр установил, что с 30 января 2021 года Армения 258 раз нарушила режим прекращения огня.

Отметим, что Совместный турецко-российский мониторинговый центр функционирует с 30 января 2021 года.