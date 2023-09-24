Азербайджан за один день реализовал то, чего не смог сделать РМК

После того как многолетние армянские провокации в Карабахе перешли все грани, в Баку было принято решение окончательно положить этому конец, инициировав антитеррористические меры, осуществленных азербайджанской армией. Сепаратистские элементы, грубо нарушившие условия трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, вместо того, чтобы покинуть территории Азербайджана, в течение трех лет занимались террористической деятельностью, закупая оружие и боеприпасы.

Учитывая ситуацию, следует отметить, что в этот период российские миротворческие подразделения также действовали в сложных условиях в Карабахе, чтобы выполнить ответственное обязательство. Однако антитеррористические меры, прошедшие 19 сентября, еще больше увеличили эту ответственность. Таким образом, возросла потребность в помощи миротворцев для нейтрализации террористических группировок, пытающихся скрыться среди гражданского населения Карабаха, особенно для обеспечения безопасности населения. На этот раз азербайджанская армия по более сложному плану уничтожила логова террористов, не создав никакой угрозы мирному населению. Конечно, миротворцы и здесь сыграли исключительную роль.

Антитеррористические меры, продолжавшиеся всего 23 часа 43 минуты, привели к капитуляции сепаратистского режима, который поднял белый флаг. Азербайджан добился выполнения требований, выдвинутых 10 ноября.

Как результат 21 сентября в Евлахском районе был установлен контакт между представителями армянского общества и центральными властями Азербайджана. Продолжающийся диалог уже стал первым шагом на пути к установлению прямых контактов между армянским меньшинством и центральным правительством и восстановлению мира в Карабахе. Если будет установлен прямой контакт с армянским обществом Карабаха, ни о каком серьезном конфликте или напряженности не может быть и речи. Но в таком случае необходимо ли миротворцам оставаться в регионе надолго?

Российский политолог Алексей Наумов отметил Azernews, что Азербайджан ожидал от миротворческого контингента обязательств по выводу сепаратистских элементов с территорий Карабаха: "Но РМК не имели функционала для выполнения этого обязательства. Также она не могла противодействовать незаконным вооруженным формированиям. Именно поэтому, стремясь выполнить пункт трехстороннего соглашения, Азербайджан реализовал локальные антитеррористические меры по нейтрализации и разоружению террористических группировок".

Говоря о миссии нынешнего миротворческого контингента, политолог сказал, что она заключается в полной ликвидации остатков незаконных вооруженных формирований, которые все еще существуют в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Также речь идет о том, чтобы помочь гражданскому населению, которое не желает принимать азербайджанское гражданство и проживает в Карабахе, покинуть страну.

"Они будут вынуждены признать правду и покинуть территорию Азербайджана по собственному выбору. Кроме того, российский миротворческий контингент в настоящее время выполняет важную миссию по содействию переговорам. Полагаю, что следующим мероприятием станет выполнение этой миссии. Известно, что сегодня противоположные силы хотят представить Азербайджан как нечестную страну в международных отношениях. Они пытаются запутать мировое сообщество абсурдными идеями", - сказал Наумов.

По словам Алексея Наумова, в настоящее время миротворцам поручено сопровождение представителей общественности к местам встреч с представителями центрального правительства Азербайджана.

"Нет сомнений в том, что миротворческий контингент поможет Азербайджану установить полный конституционный контроль над своей территорией. Контингент также поможет жителям Армении, которые не хотят жить в Карабахе, покинуть Азербайджан. Я думаю, что этот процесс может быть завершен досрочно, без продления мандата до 2025 года", - подчеркнул российский политолог.