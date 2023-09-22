https://news.day.az/politics/1600418.html Фидан и Блинкен обсудили текущую ситуацию в Карабахе
Фидан и Блинкен обсудили текущую ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с американским коллегой Энтони Блинкеном, передает Day.Az.
Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили в Нью-Йорке зерновую сделку, вступление Швеции в НАТО и последние события в Карабахе.
Встреча состоялась сегодня на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, одна продолжалась 45 минут.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о конкретных и конструктивных шагах, которые могут быть сделаны в предстоящий период для того, чтобы поднять отношения между двумя странами на более высокий уровень.
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