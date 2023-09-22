Фидан и Блинкен обсудили текущую ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с американским коллегой Энтони Блинкеном, передает Day.Az.

Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили в Нью-Йорке зерновую сделку, вступление Швеции в НАТО и последние события в Карабахе.

Встреча состоялась сегодня на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, одна продолжалась 45 минут.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о конкретных и конструктивных шагах, которые могут быть сделаны в предстоящий период для того, чтобы поднять отношения между двумя странами на более высокий уровень.