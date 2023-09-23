Азербайджан создает необходимые условия для эвакуации лиц, нуждающихся в медицинской помощи, в Армению

Азербайджан создает необходимые условия для эвакуации лиц, нуждающихся в медицинской помощи, в Армению.

Об этом говорится в сообщении Администрации Президента Азербайджана, передает в субботу Day.Az.

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