Грузия готова работать с Азербайджаном и Арменией во имя прочного мира в регионе

Грузия готова работать с Азербайджаном и Арменией для достижения прочного мира на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, грузинское правительство принимает все необходимые меры для того, чтобы избежать войны.

"Наша главная цель - достижение мира и стабильности. Мы готовы работать с Азербайджаном и Арменией во имя устойчивого мира в регионе. Прочный мир и стабильность являются одним из основных приоритетов нашей фундаментальной политики", - подчеркнул Гарибашвили.