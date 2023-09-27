Антитеррористические мероприятия ВС Азербайджана в Карабахе приветствуются в тюркоязычных странах

Антитеррористические мероприятия, проведенные азербайджанской армией в Карабахе, приветствуются в тюркоязычных странах.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель генерального директора Агентства международной информации Trend, руководитель медиаплатформы "Turkic.World" Руфиз Хафизоглу.

Он также отметил, что данные антитеррористические мероприятия и их последствия регулярно отражаются на различных информационных ресурсах тюркоязычных стран, а также являются повесткой дня в социальных сетях этих стран.

"Результат, достигнутый в ходе антитеррористических мероприятий за очень короткий срок, широко освещался как всеми медиа-структурами и телеканалами Турции, так и другими тюркоязычными СМИ", - отметил Р.Хафизоглу.

Он подчеркнул, что до сведения турецких зрителей было доведено, что целью азербайджанской армии являлись только легитимные военные объекты и инфраструктура.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

С учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 на следующих условиях: расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются, параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника. Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.