Очередное заседание Международной ассоциации прокуроров пройдет в Баку

Делегация в расширенном составе во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым совершила рабочий визит в Лондон для участия в 28-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров (МАП).

Как сообщили в четверг Day.Az в Генпрокуратуре, выступая на торжественной церемонии флага ассоциации, Кямран Алиев официально принял флаг организации и пригласил участников мероприятия на 29-ю Всемирную конференцию прокуроров, которая пройдет в Баку в сентябре 2024 года. Затем участникам мероприятия были продемонстрированы видеоролики, отражающие национально-культурные и исторические памятники Азербайджана, в том числе его столицы, были розданы брошюры, а также информационные буклеты на эту тему.

"В рамках визита генеральный прокурор встретился с главой Королевской прокурорской службы Великобритании Максом Хиллом. Обсуждалась необходимость расширения связей между правоохранительными органами двух стран, вопросы сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, в частности, с незаконной миграцией, торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков.

Кямран Алиев выразил благодарность за привлечение к уголовной ответственности и арест членов радикальной религиозной группировки, совершивших нападение на административное здание посольства Азербайджана в Лондоне 4 августа прошлого года, и за тесное сотрудничество в данном вопросе с прокуратурой Азербайджана.

На встрече генерального прокурора с главой по вопросам экстрадиции министерства внутренних дел Королевства Харджем Дарси были обсуждены вопросы передачи лиц, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в международный розыск, достигнута договоренность о совместной деятельности и тесном сотрудничестве в этой области.

Кроме того, Кямран Алиев на встрече с генеральным прокурором Сингапура Люсьеном Вонгом подробно проинформировал своего коллегу о проделанной работе по проведению системной борьбы с коррупцией в Азербайджане, в результате широкомасштабных реформ, осуществленных Президентом Ильхамом Алиевым. Была выражена заинтересованность в изучении и применении положительного опыта, которым располагает Сингапур в этой сфере.

Люсьен Вонг выразил благодарность за успешно реализованное взаимое сотрудничество и поинтересовался подготовкой к Всемирной конференции прокуроров, которая пройдет в Азербайдане в 2024 году.

Генпрокурор также провел встречи с коллегами из США, Бразилии, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Украины, Монголии и других стран, проинформировав их об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных 19-20 сентября в Карабахском регионе Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

В рамках конференции, под председательством Азербайджана состоялась очередная сессия группы особых интересов Сети антикоррупционных прокуроров ассоциации. В мероприятии, посвященном международному сотрудничеству в области борьбы с коррупционными правонарушениями, параллельному финансовому расследованию и восстановлению активов, в качестве международных экспертов приняли участие руководящие должностные лица и другие представители органов прокуратуры ряда стран. Ответственный сотрудник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана Исфандияр Гаджиев был удостоен на сессии награды ассоциации "За заслуги".

В рамках визита в Великобританию члены азербайджанской делегации провели рабочие встречи с коллегами из ряда стран, на которых состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Рабочий визит делегации Генеральной прокуратуры в Лондон завершен", - говорится в сообщении ведомства.