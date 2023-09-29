Лицо, находящееся в международном розыске, экстрадировано в Азербайджан

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана уполномоченные органы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии приняли решение об экстрадиции гражданина Республики Молдова Иона Секриеру в соответствии с требованиями Европейской конвенции об экстрадиции от 13.12.1957 года.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Генеральной прокуратуре, по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики, в связи с выявленными основательными подозрениями в совершении кражи с причинением значительного ущерба, а также в незаконном вмешательстве в компьютерную систему или компьютерные данные объектов общественно значимой инфраструктуры, было приянто решении о привлечении в качестве обвиняемого и объявлении в международный розыск Иона Секриеру.

"Обвиняемый был задержан на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и доставлен в нашу страну 29 сентября в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана", - говорится в сообщении генпрокуратуры.