Азербайджан предлагает мир: готово ли к нему мировое армянство?

Автор: Акпер Гасанов

Не только в Ереване, но и в Москве, Вашингтоне, Париже должны внимательно запомнить все то, о чем сегодня заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия 74-го Международного конгресса астронавтики. Потому, что это была речь политического деятеля мирового масштаба, который сумел сделать невероятное- восстановить территориальную целостность Азербайджана, вопреки планам ведущих мировых держав.

Глава нашего государства справедливо указал на то, что международные организации, которые должны были положить конец конфликту, не добились никаких результатов в этом направлении: "Четыре резолюции ООН требовали полного, немедленного и безоговорочного вывода вооруженных cил Армении с нашей территории. Однако эти резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге. Мы ценой жизни наших шехидов обеспечили выполнение этих резолюций".

Президент Азербайджана также подчеркнул, что опыт восстановления нашей территориальной целостности - явление очень уникальное и неповторимое. "Мы положили конец конфликту. В результате разрешения этого конфликта мы сохранили свое достоинство и восстановили международное право... Сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе. Это наше мнение. Сотрудничество, взаимовыгодные проекты, взаимная польза - все это мы сегодня демонстрируем", - подчеркнул глава нашего государства.

Это были слова сильного лидера, предлагающего Армении, мировому армянству забыть о периоде войн, вражды, страданий. Азербайджан умеет воевать так, как ни одна страна бывшего СССР. Азербайджан умеет правильно выстраивать стратегию и тактику, достигая всех поставленных задач. Азербайджан, при этом, умеет созидать, претворять в жизнь проекты мирового масштаба.

Причем, многие из них были реализованы вопреки планам США и ЕС. Речь идет, в частности, о проекте Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня о его значимости говорят все. Но в свое время именно США и ЕС отказались его финансировать, пытаясь таким образом оказать давление на отказ официального Баку на присоединение к данному проекту той Армении, что держала под оккупацией 20% наших земель.

Сейчас, как видим, Азербайджан предлагает перевернуть страницу трагического прошлого, предлагает думать о будущем. Но что мы видим в ответ? Непрекращающиеся провокационные заявления представителей официального Еревана, который тиражирует ложь про "геноцид народа Карабаха". И это при том, что нет никаких доказательств того, о чем трещит армянская сторона.

Вот и Организация Объединенных Наций (ООН) не зафиксировала фактов негативного обращения с армянскими жителями Карабаха, покидающими по собственному желанию эти территории и переезжающими в Армению. Об этом уже ранее заявила представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани. Но представители официального Еревана продолжают осуществлять провокации.

В частности, спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян 2 октября принял делегацию, возглавляемую председателем Межпарламентской комиссии Кипр-Армения Палаты представителей Кипра Харисом Георгиадесом. Симонян выразил признательность за единогласно принятую накануне Палатой представителей Кипра очередную резолюцию, осуждающую "развязанную Азербайджаном широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха и политику этнических чисток".

Вот так, осознанно, целенаправленно продвигается кампания лжи против Азербайджана. Нашу страну обвиняют в том, чего не было. При этом закрывая глаза на почти три десятка лет, что длилась оккупация Арменией 20% наших земель, на Геноцид в Ходжалы, на стертые с лица земли азербайджанские города, на миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

И вот мы слышим о том, что глава комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер призвал Евросоюз ввести санкции в отношении Азербайджана. То есть, он призывает ЕС разорвать отношения со страной, которая играет крайне важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, против страны-жертвы оккупации. Он призывает поддержать Армению, которая игнорировала резолюции ООН, нынешнее руководство которой отдало приказ бомбить мирные азербайджанские города Гянджу, Барду, Мингячевир.

В результате этих ракетных ударов погибли мирные азербайджанские старики, женщины, дети. Несмотря на это, конгрессмен США Брэд Шерман заявил о необходимости вооружить Армению. "Нам необходимо вооружить Армению сейчас соответствующим оборонительным оружием, чтобы сдержать вторжение", написал он в своем микроблоге в Х. Какое вторжение?! Азербайджан освобождал свои территории, официально признанные даже премьер-министром РА Николом Пашиняном!

Но, как видим, машина лжи, цинизма, аморализма набрала ход. Она действует в манере геббельсовской пропаганды, согласно которой, чем чаще повторяешь ложь, тем скорее в нее поверят. Это путь, который может принести личные, сиюминутные и финансовые выгоды тем, кто озвучивает анти-азербайджанскую ложь. Но он не принесет ничего хорошего Армении, ее гражданам.

Опасен он и для нашего региона в целом. Опасен потому, что это путь к новым трагедиям и войнам. Тогда как Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто и громко предлагает путь мира, сотрудничества, процветания для всего Южного Кавказа. Это говорит политик, доказавший не раз, что его слова никогда не расходятся с делом. И теперь- выбор за Арменией и мировым армянством. Мы свое предложение озвучили.