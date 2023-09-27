Начало великой Победы: о факторе Личности Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в Азербайджане отмечается День Памяти. Именно в этот день, три года назад, началась Вторая Карабахская Война, длившаяся 44 дня и завершившаяся капитуляцией Армении. Символично, что в День памяти Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку Парк Победы, строительство которого продолжается.

Символично и правильно, что в Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов Второй Карабахской Войны. На автомобильных дорогах было приостановлено движение транспорта. Минута молчания сопровождалась гудками наземных транспортных средств. Сегодня тысячи азербайджанцев пришли на могилы своих родных и близких - тех, перед кем мы все в неоплатном долгу.

Это наша общая, великая победа. Но сегодня имеет смысл вспомнить о том, какова была первая реакция на начало справедливой, освободительной войны, которую Азербайджан начал в ответ на непрекращающиеся военные и политические провокации со стороны того самого, нынешнего руководства РА, которое ныне едва ли не голубями мира себя пытается выставить.

США, Россия, Франция, ЕС оперативно призвали Азербайджан и Армению остановить войну. Их позиция была шокирующей, но ожидаемой. Ведь, все три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ преспокойно извлекали выгоды из ситуации, когда более четверти века неурегулированным оставался конфликт, когда 20% территории Азербайджана находились под армянской оккупацией. Имитировать переговорный процесс было легко и выгодно США, России и Франции.

Но это было далеко не все. Прекрасно помню и про то, что генсек Международной организации Франкофонии Луиза Мушикивабо заявила о своей полной поддержке Армении. Да, вот так было откровенно - полная поддержка страны-оккупанта. С тех пор мы раз и навсегда запомнили, что Международная организация Франкофонии - это антиазербайджанская организация. Ее слова поддержки в адрес Армении в итоге ничем не помогли официальному Еревану, но маска с данной организации была сорвана раз и навсегда.

Вынужден вспомнить еще кое о чем. А именно - о странной позиции официального Киева в тот день. Украина призвала Баку и Ереван прекратить противостояние и вернуться к мирному урегулированию конфликта. Соответствующее заявление было сделано МИД Украины в Twitter.

"МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта", - отмечалось в документе.

Безусловно, это было ошибочное и неуместное заявление. Оно шло вразрез с тем фактом, что Азербайджан и Турция официально являются стратегическими партнерами Украины. Оно шло вразрез и с тем фактом, что Азербайджан и Украина многократно взаимно поддерживали территориальную целостность друг друга. Уже тогда было очевидно, что Азербайджан и Украина являются странами-жертвами оккупации. Исходя из всего этого, МИД Украины не должен был ставить знак равенства между Азербайджаном и Арменией, а четко должен был указать на то, что данный конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны. Но, прозвучало то, что прозвучало.

А еще тогда прозвучало заявление шахматиста Левона Ароняна, который сейчас пытается что-то отвечать Теймуру Раджабову и Шарияру Мамедъярову. Ароян сейчас пытается изображать из себя "голубя мира", но архивы не горят и мы помним его презентацию в совсем ином облике. Это был облик сторонника войны, захвата и удержания чужих земель любой ценой.

"Когда я был ребенком, мой дедушка рассказывал, что наши предки родом из Карабаха. Свой первый серьезный турнир я выиграл в чудесном городе Степанакерт. Мы - народ, который на протяжении всей истории всегда защищался с гордостью. Мы и на этот раз одержим победу, я знаю это", - написал он тогда в своем микроблоге в Twitter. Вот так, легко и просто, рухнул миф об адекватности Арояна. И сейчас, после успешного проведения антитеррористических мероприятий в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, мы можем подумать о проведении в Ханкенди шахматного турнира, но без приглашения туда Левона.

Да, три года назад мы проснулись в совсем иной стране. Мы проснулись гражданами государства-победителя, которое решительно начало восстановление исторической справедливости, несмотря на колоссальное давление, оказывавшееся на нас. И у этой великой Победы была есть и будет главный автор - Президент и Верховный Главнокомандующий Азербайджана Ильхам Алиев.

"Армения страна оккупант. Этой оккупации надо положить конец, и будет положено. Мы на правильном пути. За нами правда. И мы победим! Карабах - наш! Карабах - Азербайджан!", - заявил он 27 сентября 2020 года.

Это были слова политического деятеля мирового уровня. Это были слова того, кто всегда достигал поставленной цели. Это были слова, вдохновившие азербайджанских воинов на подвиги, о которых мы всегда будем помнить, а наши потомки будут слагать легенды.