Кое-что об огромной любви к Родине Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой

Автор: Акпер Гасанов

"Мы строим города, они строили для себя виллы", эта фраза, сказанная в ходе интервью, которое дал Президент Азербайджана Ильхам Алиев Euronews является максимально точным сравнением действий истинных хозяев своей земли и оккупантов. Она была сказана о великой, стремительно возрождающейся Шуше, но о ней уместно вспомнить, говоря обо всех освобожденных территориях нашей страны.

Шуша, за очень короткий срок, уже стала местом проведения международных музыкальных фестивалей, различных форумов. Каждый иностранный дипломат, политик, журналист, посещающий эту колыбель азербайджанской культуры, погружается в состояние восторга. Но ровно такое чувство охватывает их всех после знакомства с Кяльбаджаром и Лачином.

Они возрождаются какими-то космическими темпами. Нередко отечественные радикальные оппозиционеры, для которых победа Азербайджана в 44-дневной войне стала едва ли не личной трагедией, ибо она лишила их возможности спекулировать на теме "неурегулированности конфликта", цепляются за спекулятивную соломинку в виде вопроса: "Куда уходят средства госбюджета страны?". Им не стыдно задавать вопрос, ответ на который может увидеть каждый, посещающий освобожденные территории.

Они возрождаются за счет средств азербайджанского госбюджета. И в том и состоит уникальность нашего опыта. Азербайджан, благодаря дальновидной политике Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева создал сильнейшую армию в регионе, сильнейшую экономику на Южном Кавказе, обезопасил себя от вмешательства в ход войны исторических союзников Армении и тем самым сумел добиться военного и дипломатического триумфа.

После которого авторитет и значимость Азербайджана в мире выросли многократно. Но на том историческая миссия Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди нашей страны Мехрибан Алиевой не завершена. Они перелистывают новую страницу нашей новейшей истории, возрождая освобожденные территории. И очень символично, что Мехрибан ханум провела свой День Рождения именно там, в освобожденном Лачине.

В ходе этой поездки они ознакомились с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района, и встретились здесь с жителями села. Это село возрождается, туда возвращаются азербайджанцы. А в Армении в это же самое время героизируют тех, кто поджигал дома, покидая село Забух. Поистине- это просто колоссальная разница в мировоззрении, в воспитании, в расстановке приоритетов. А ведь таких примеров можно привести много.

В частности, "экономические успехи" РА объясняются исключительно тем, что там нашли приют россияне. Но война в Украине рано или поздно закончится и все они покинут РА и тогда станет ясно в очередной раз, что эта страна не просто лузер регионального масштаба, но и не имеющая реальных перспектив развития страна. А в Лачине тем временем закладываются фундаменты предприятий, туда возвращается жизнь.

У Лачина, как и у всех освобожденных территорий, огромный потенциал, который будет реализован сполна, благодаря поразительному трудолюбию, великой любви к Родине Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Которые, подчеркну особо, ни разу не выпячивали свою личную, бесспорную роль в достижении результатов, коим изумляется весь мир. Они всегда и везде воздают должное, возвеличивают азербайджанский народ.

Все это видят и в Армении. И происходящее вызывает у них настоящую истерику. Тот же блогер Роман Багдасарян недавно заявил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев был прав, когда заявил в интервью Euronews: ""Мы строим города, они строили для себя виллы". "Пока Алиев строил города, Аркадий Гукасян покупал себе гостиницы в Санкт-Петербурге. Пока Алиев строил города, Бако Саакян покупал себе гостиницу "арцах", трехэтажный дворец для своего водителя, торговый центр, магазины и торговые площади в Москве. Пока Алиев строил города, Араик Арутюнян строил дом, гостиницу в Ставропольском крае, покупал жилье в Дубае и Париже. Пока Алиев строил города, Артур Агабекян открыл фонд, с которого воровал деньги, тратя их на девочек и банкеты. Пока Алиев строил города, Роберт Кочарян покупал себе остров в Греции, отель, сотни объектов для сына Левона", констатировал Р. Багдасарян.

И он не один такой. "Человек сходит с ума, увидев огромный объем работы, которую сделал Азербайджан", написала карабахская армянка, блогер-журналист Белла Лалаян на своей странице в Facebook. Наряду с записью опубликовала и видео, на котором сравнивается созидательная работа, которую проводит Азербайджан после освобождения своих территорий, и разруха, которую принесли армянские оккупанты. Уверен, что она и многие иные армянские журналисты, блогеры, политики, простые люди видят и то, как стремительно возрождается Лачин, который более четверти века был под оккупацией, но теперь расцветает день ото дня. Благодаря героизму и трудолюбию и нашего народа. Благодаря любви к каждому сантиметру нашей Родины, коими пронизаны все действия Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.