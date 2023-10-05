Шарль Мишель пригласил Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюссель

Президент Совета ЕС Шарль Мишель пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Мишель, принимавший участие в 3-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде.

"В этом месяце состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении, организованная Европейским союзом (ЕС)", - сказал он.

По его словам, стороны уже проинформированы о предстоящей встрече в Брюсселе.

"Я проинформировал лидеров о том, что они будут приглашены в Брюссель до конца октября", - добавил президент Совета ЕС.