https://news.day.az/politics/1604092.html Шарль Мишель пригласил Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюссель
Шарль Мишель пригласил Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюссель
Президент Совета ЕС Шарль Мишель пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил Мишель, принимавший участие в 3-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде.
"В этом месяце состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении, организованная Европейским союзом (ЕС)", - сказал он.
По его словам, стороны уже проинформированы о предстоящей встрече в Брюсселе.
"Я проинформировал лидеров о том, что они будут приглашены в Брюссель до конца октября", - добавил президент Совета ЕС.
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