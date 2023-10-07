Хроника Победы: Враг бежит по всему фронту

В ночь на 7 октября 2020 года бои продолжались по всей линии фронта.

По сообщению министерства обороны Азербайджана, в целях расширения достигнутых в минувшие дни успехов наши войска провели боевые операции на различных направлениях фронта. Зафиксированы ответные артиллерийские обстрелы.

Вчера в течение дня в результате артиллерийских ударов по врагу из строя был выведен командно-наблюдательный пункт обороны 5-го полка армянской армии, есть много убитых и раненых. Артиллерийским ударом были выведены из строя 1 танк и 3 артустановки противника. Согласно полученной информации, у 1-го полка врага есть серьезные проблемы с продовольственным обеспечением личного состава. В результате этого личный состав подразделений армянской армии самовольно покидает боевые позиции. В других подразделениях есть серьезные проблемы с боеприпасами и топливом. Из-за отсутствия у подразделений армянской армии координации в обороне в некоторых направлениях ими был открыт огонь друг по другу, есть убитые и раненые.

В течение дня 7 октября в результате ударов, нанесенных Азербайджанской армией в ходе боевых действий на различных направлениях фронта противник понес большие потери. В результате огня со стороны наших войск было уничтожено около 10 танков, 6 пушек Д-20, 1 самоходная артиллерийская установка "Акация", около 30 единиц автомобильной техники и большое количество живой силы противника.

Группа солдат подразделений, расположенных на оборонительных участках 1-го и 7-го полков армянской армии, самовольно оставив боевые позиции, дезертировала.

7 октября примерно в 22:00 беспилотный летательный аппарат ВС Армении предпринял попытку пролета над Агстафинским районом на армяно-азербайджанской границе. Обнаруженный силами ПВО Азербайджана дрон был немедленно уничтожен.

7 октября Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев посетил Центральный командный пункт Министерства обороны. Под его руководством состоялось оперативное совещание с участием руководящего состава Минобороны и командиров соединений, находящихся во фронтовой зоне.

7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Euronews. В интервью он заявил: "Наше контрнаступление было успешным. Нам удалось освободить часть оккупированных территорий. Наша основная цель заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Армения должна предоставить нам график вывода своих войск с оккупированных территорий, который будет утвержден сопредседателями Минской группы, являющимися странами-посредниками. Считаю, что после этого должна быть предпринята попытка достижения прекращения огня".

В течение сегодняшнего дня Азербайджанская армия, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладела новыми опорными пунктами и осуществила зачистку территории от противника. В ходе боевых действий было уничтожено значительное количество живой силы, военной техники и других боевых средств противника.

Общие потери противника суммарно с 27 сентября по 05.30 часов 7 октября составили:

- до 250 танков и другой бронетехники;

- до 270 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;

- до 60 средств ПВО;

- 11 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;

- 8 складов боеприпасов;

- до 150 автомобильной техники;

- 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.

Села Тертерского, Бардинского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов подвергаются обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, сообщает МО Азербайджана.

Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с нападениями подразделений ВС Армении на гражданское население. В результате обстрелов со стороны ВС Армении убито 30 гражданских лиц, еще 143 получили ранения различной степени тяжести. Выведены из строя 66 гражданских объектов и 427 жилых домов.

Выдвигающаяся из Ханкенди в ночное время суток танковая колонна противника, состоящая из 3 танков, направлялась на передовую, однако, не доехав до передовых частей, колонна бронетехники попала под собственный артиллерийский огонь. По имеющейся информации, точным попаданием 1 танк вместе с экипажем полностью уничтожен, остальные выведены из строя.

Министерство обороны Азербайджана распространило очередное видео с изображением военной техники, оставленной на поле боя армянскими военнослужащими.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило изображение освобожденного от оккупации села Шейбей Джебраильского района.

Накануне, 6 октября, вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по проходящей через территорию Евлахского района части экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Удар был анесен реактивной системой залпового огня "Смерч". По информации, предоставленной ANAMA, 300 фрагментов ракеты типа "Смерч" рассыпались по территории, 2 ракеты взорвались. 242 осколка были вывезены ANAMA, а оставшиеся на территории 56 осколков обезврежены на месте.

По сообщению Генеральной прокуратуры, были установлены компании, занимающиеся незаконной добычей природных ресурсов на оккупированных территориях, в том числе золота и других металлических руд, а также незаконными продажей осетровой и черной икры, производством электроэнергии и осуществлением банковской деятельности, в их отношении на основании постановления суда проведена налоговая проверка. По результатам налоговых проверок и судебно-бухгалтерской экспертизы возникли обоснованные подозрения, что в общей сложности 6 компаний занимались незаконной предпринимательской деятельностью с крупным получением дохода в размере 306 миллионов 821 тысячи манатов. Были проведены необходимые оперативно-следственные мероприятия по задержанию и экстрадиции разыскиваемых по данным уголовным делам 12 человек в Азербайджанскую Республику.

Отмечается, что в отношении 166 юридических лиц, занимающихся незаконной экономической деятельностью, в 35 стран были направлены запросы об оказании правовой помощи.