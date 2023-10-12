Перед зданием Международного суда прошла акция протеста азербайджанской общины

Перед зданием Международного суда в Гааге прошла мирная акция протеста азербайджанской общины под девизом "Мы хотим мира!", передает Trend.

Организованная Координационным советом азербайджанцев Нидерландов-Бельгии акция, проходившая с 15:00 до 19:00 по местному времени, была проведена с целью протеста против абсурдных претензий Армении и антиазербайджанской кампании.

Выступающие на митинге, который начался с исполнения Государственного гимна Азербайджана, напомнили о политике узурпации, агрессии, этнической чистки, геноцида, актов вандализма, минного террора Армении против Азербайджана и народа страны на протяжении почти 30 лет.

Участники акции потребовали от Международного суда отклонить лживые претензии Армении и уважать территориальную целостность мультикультурального и миролюбивого Азербайджана.

В ходе акции участники скандировали такие лозунги, как "Карабах - это Азербайджан!", "Уважайте территориальную целостность Азербайджана!", "Покончить с армянским сепаратизмом!", "Прекратить антиазербайджанскую кампанию!", "Азербайджан хочет мира, Армения хочет войны!", "Не забывайте Ходжалы!", "Террор против Гянджи - это проявление армянского террора!", "Рубен Варданян - финансист терроризма!", "Мир молчит о терроре против Гянджи!", "Осудим террор Армении против Барды!", "Мы говорим НЕТ терроризму!", "Мы осуждаем систематические массовые убийства, совершаемые Арменией", "Араик Арутюнян - детоубийца!", "Армянский минный террор препятствует нормализации и восстановлению в освобожденных регионах!", "Мы требуем минных карт ради безопасности Карабаха!", "Минный террор препятствует возвращению вынужденных переселенцев в Карабах!", "Мировой армянский терроризм молчит о своих жертвах!", "Армения должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев!", "Армения препятствует возвращению западных азербайджанцев!", "Азербайджан поддерживает сосуществование в Карабахе!", "Призываем Армению к переговорам, а не к конфронтации!", "Призываем мировое сообщество поддержать справедливость!" и др.

Отметим, что акция прошла в день слушаний в Международном суде по иску Армении против Азербайджана.