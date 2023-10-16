Генпрокурор Азербайджана и председатель Верховного суда Турции обсудили отношения двух стран

16 октября Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с председателем Верховного суда Турции Мехметом Акарджой, находящимся в нашей стране с рабочим визитом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Кямран Алиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией динамично развиваются в политической, экономической, культурной и других сферах, и благодаря усилиям глав обоих государств и в результате проводимой ими дальновидной внешней политики поднялись до уровня стратегического сотрудничества. Он еще раз поблагодарил Турцию за политическую и моральную поддержку нашей страны во время 44-дневной войны. Генеральный прокурор рассказал о масштабных строительных и восстановительных работах, проводимых в Карабахе. Кроме того, он проинформировал о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахе, в результате которых наша страна полностью восстановила конституционный строй на своей суверенной территории, а также о том, что 15 октября глава азербайджанского государства водрузил Государственный флаг на ряде освобожденных территорий, включая Ханкенди.

Выразив благодарность за теплый прием, Мехмет Акарджа отметил высокий уровень сотрудничества между органами прокуратуры, суда и юстиции наших стран и выразил радость в связи с восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Председатель Верховного суда Турции подчеркнул историческое значение для обоих государств текущего года, на который пришлись 100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева и 100-летие Турецкой Республики.

В ходе встречи был обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол Турции в нашей стране Джахит Багчи.