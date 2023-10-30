Ни Франция, ни кто-либо другой не смогут помешать планам Азербайджана

Заявления французов это всего лишь шоу и подыгрывание армянской стороне. Все это просто имитация, потакание армянским желаниям и капризам, чтобы потом использовать Армению в определенных политических целях.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский историк и политолог Ризван Гусейнов, комментируя данные в Ереване министром культуры Франции обещания защитить якобы "армянское наследие" в Азербайджане.

Не думаю, что Франция или кто-то иной сможет помешать планам Азербайджана. Ни секунды не сомневаюсь, что на самом деле Францию абсолютно не волнует ни историческое, ни культурное, ни духовное наследие армян. Франции главное убедить армянскую сторону в своей искренности, а затем использовать ее в собственных интересах. Приносит ли армянам пользу такая поддержка? Нет. Вмешавшись в процессы после Второй карабахской войны, Франция оказала армянам медвежью услугу, и все это привела к исходу армян из Карабаха", - сказал политолог.

По мнению Гусейнова, в том, что сотня тысяч армян выехала в Армению, велика вина Франции и ее заигрываний с карабахскими сепаратистами. Пустые обещания Парижа Еревану и сепаратистам привели к тотальному разгрому сепаратизма в Азербайджане и исходу армян из Карабахского региона. Сегодня Франция продолжает ту же игру с использованием Еревана, говоря о духовном и культурном наследии армян, о котором она якобы беспокоится. И снова оказывает Армении медвежью услугу.

Говоря о том, что будет делать в сложившееся ситуации Азербайджан, Гусейнов отметил, что его дальнейшие действия просматриваются вполне четко и ясно. По его словам, все памятники, возведенные до оккупации, то есть до 1991 года, будут сохранены. Это касается религиозных, исторических, архитектурных памятников и средневековья, и советского периода. Что же касается объектов "наследия", появившихся в период оккупации, то судьба каждого такого памятника будет решаться по-отдельности, в частном порядке. Если эти памятники восхваляют нацизм и оккупацию территорий Азербайджана, посвящены памяти оккупантов, если это религиозные памятники, хачкары, установленные в бывших азербайджанских селах, местах компактного проживания азербайджанцев, судьба таких объектов ясна, и никакая Франция тут ничем армянам не поможет, подчеркнул наш собеседник.

"У Азербайджана есть понимание того, что и как нужно защищать, и никто нам тут не указ. У Азербайджана богатая история и культура, наша страна толерантна и мультикультуральна, и здесь умеют уважительно относиться к культурно-историческому, духовному и архитектурному наследию других народов. В отличие от Армении и армян. Так что Франции не стоит беспокоиться о судьбе "армянского наследия" в Азербайджане. Пусть лучше вспомнит о геноциде, устроенном французами в рамках своей колониальной политики против мусульман в странах Магриба, их духовного и культурного наследия. Для французских интересов это более актуально, чем то, что происходит на территории Азербайджана", - сказал Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева