Нацистка Марион Маришаль

Автор: Байрам Эльшадов

В Армении вроде появился повод порадоваться - число сочувствующих этой маленькой несчастной стране увеличилось. Правда есть нюанс - новой болельщицей Армении стала внучка основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена Марион Маришаль. Той самой партии, чей нынешний лидер Марин Ле Пен известна своими крайне правыми взглядами и связями с нацистскими группировками.

"Почему мы продолжаем импортировать газ из Азербайджана, когда эта страна вторглась в Армению и проводит в арцахе настоящую этническую чистку?", - восклицает Маришаль. Удивительно, что дама, называющая себя политиком, умудряется допустить сразу две оплошности в одном предложении. Что подразумевает мадам Маришаль говоря о "вторжении" в Армению? Антитеррористические мероприятия в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, завершившиеся полной победой азербайджанской армии всего лишь за один день? Тогда сторонникам французского Нацфронта есть повод призадуматься, ведь член этой партии показывает полную неосведомленность в географии. Ну хотя бы загуглила о принадлежности Карабаха перед тем как делать заявления, ведь в нынешний век наверняка мадам Маришаль имеет доступ в Интернет...

Если же сторонница нацизма имеет ввиду столкновения на азербайджано-армянской границе в сентябре 2022 года, то и тут внучка основателя "Национального фронта", мягко говоря, лукавит. Ведь 12 сентября 2022 года именно армянская сторона перешла в наступление в направлении Лачинского, Кяльбаджарского и Зангиланского районов. Получив достойный ответ, ВС Азербайджана несолоно хлебавши вынуждены были перейти в контрнаступление, в результате чего ВС Армении получили по зубам и несолоно хлебавши отступили. Кроме того, из-за оккупации Арменией долгого времени азербайджанских земель демаркация и делимитация границ между двумя странами была невозможна и этот продолжительный процесс еще предстоит завершить.

Что касается импорта газа из Азербайджана, то это как раз-таки жизненно необходимо именно Европейскому Союзу. Война в Украине далека от своего завершения, поэтому ЕС по-прежнему крайне важен процесс диверсификации поставок энергоресурсов. Понимает ли Марион Маришаль, что прекращение закупок азербайджанского газа в преддверии зимы тяжело скажется на отдельных странах старого континента? Не исключено, что понимает. Ведь мадам Маришаль будучи членом Нацфронта придерживается евроскептицизма и усердно ратует за выход Франции за ЕС и НАТО. Ее лозунг можно охарактеризовать так: "чем хуже ЕС - тем лучше для меня".

Так что Европе стоит призадуматься. Вместо того, чтобы принимать антиазербайджанские резолюции, которые не стоят и выеденного яйца, эти усилия стоило бы направить против тех, кто действительно занимается вредительством.