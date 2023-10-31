Правительство Азербайджана создает благоприятные возможности для зарубежных бизнесменов и инвесторов

Восстановление суверенитета Азербайджана в Карабахском регионе после продолжавшегося на протяжении десятилетий конфликта с Арменией важно не только с геополитической точки зрения, но и в плане экономического значения региона.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье журналиста и политического обозревателя Фахима аль-Сурани, опубликованной на сайте влиятельного катарского телеканала "Аль-Джазира".

Автор статьи отмечает, что согласно отчету, опубликованному Международной кризисной группой в 2021 году, сепаратистский режим в Карабахе получал помощь от организаций глобальной армянской диаспоры, но ни в одном официальном документе не указана общая сумма помощи.

"С другой стороны, заявления официальных лиц Азербайджана показывают, что Баку в настоящее время осуществляет мероприятия для решения проблем на пути интеграции с регионом, уделяет особое внимание началу процесса реабилитации рухнувшей экономики в Карабахе", - пишет политобозреватель.

Автор статьи привел данные статистического комитета Азербайджана: если в 2022 году ВВП республики достиг 78,7 миллиарда долларов, то благодаря процессам экономической интеграции в Карабахе в текущем году ожидается прирост на 0,8 процента.

"Около четверти валового внутреннего продукта региона, который в прошлом году составил около 700 миллионов долларов, пришлось на добычу золота, серебра, меди и строительных камней, в то же время дополнительный доход азербайджанской казне принесет возможность экспорта электроэнергии, вырабатываемой многочисленными местными гидроэлектростанциями. Кроме того, стабилизация ситуации в регионе значительно увеличит объемы торговли Азербайджана с другими странами мира, особенно с соседними государствами, что положительно скажется на экономической мощи Баку", - сообщает своим читателям Фахим аль-Сурани.

Ссылаясь на азербайджанских экономистов, автор статьи подчеркивает, что роль Азербайджана, обладающего богатыми запасами нефти и газа, а также различными средствами транснациональной коммуникации, после процесса восстановления региона еще более возросла.

"Наряду с этим, другим важнейшим фактором, играющим роль в пользу Баку, является срочная необходимость Европы в энергии. Недавние геополитические изменения, особенно война в Украине, еще больше увеличили спрос на азербайджанский газ. Эксплуатация крупной газотранспортной инфраструктуры протяженностью 3500 километров, берущей начало на месторождениях Каспийского моря и ведущей в Европу, показывает, что Баку продолжит вносить вклад в энергетическую безопасность мира", - говорится в статье "Аль-Джазира".

Автор статьи подчеркивает необходимость инвестиций в экономические и коммуникационные проекты в Карабахе, а также в реконструкцию устаревшей инфраструктуры.

"С этой целью правительство Азербайджана создает благоприятные возможности для зарубежных бизнесменов и инвесторов. Возвращение Карабаха под суверенитет Баку важно с точки зрения создания благоприятной атмосферы для старта экономических проектов, между тем существенным фактором является также начало стратегической трансформации в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В случае реализации Зангезурского стратегического коридора Азербайджан станет значимой глобальной артерией для международного транспорта. Россия и Турция также заинтересованы в реализации этого проекта", - резюмировал автор статьи.