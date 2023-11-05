Сегодня в результате подрыва на мине пострадал гражданин Азербайджана 1960 года рождения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Сообщается, что число жертв минного террора Армении достигло 337. Эта трагедия еще раз доказывает ужасы минной опасности, созданной Арменией.