https://news.day.az/politics/1612388.html Число жертв минного террора Армении достигло 337
Число жертв минного террора Армении достигло 337
Сегодня в результате подрыва на мине пострадал гражданин Азербайджана 1960 года рождения.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
Сообщается, что число жертв минного террора Армении достигло 337. Эта трагедия еще раз доказывает ужасы минной опасности, созданной Арменией.
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