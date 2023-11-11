Армения пропагандирует лжедемократию в Европе

Автор: Ибрагим Алиев

Армения на уровне замминистра иностранных дел Армении Паруйра Ованнисяна пропагандирует лжедемократию в Европе. Так 9 ноября в Вильнюсе Ованнисян принял участие в конференции высокого уровня "Будущее демократии". В столице Литвы "сообщество сторонников демократии" обсудило самые большие вызовы, стоящие перед демократией на данный момент. Наличие на этой конференции Армении, не имеющей ничего общего с настоящей демократией, показывает несерьезность данного мероприятия.

В своем выступлении Ованнисян подчеркнул "безусловную приверженность Армении демократии, защите прав человека и верховенству закона, а также коснулся угроз и вызовов процесса демократизации в Армении". Замминистра коснулся также "усилий Армении по установлению мира в регионе, представив ситуацию, создавшуюся в результате насильственной депортации населения Нагорного Карабаха в результате политики этнической чистки со стороны Азербайджана".

А что в реальности?

Никакой "этнической чистки", как вопит Армения на все четыре стороны, не было. После завершения антитеррористических мероприятий, армяне сами приняли решение собрать свои вещи и покинуть освобожденную территорию Азербайджана, несмотря на то, что центральные власти предлагали план по реинтеграции - они могли стать полноправными гражданами нашей страны и продолжить свою жизнь на этой земле.

Довольно гуманно, нет? Учитывая то, как армяне поступали с азербайджанцами во время Первой Карабахской войны, изгоняя их из этих земель. Армянские боевики стреляли в спину, убивали детей, женщин, стариков. Те, кому удалось сбежать, сбежали босиком, не взяв ничего. Вот, что такое этническая чистка, а не то, что было в конце сентября. Все видели, как уезжали армяне - добровольно, без проблем, собрав вещи и не боясь за свою жизнь, а также выстрела в спину.

Что касается так называемой "демократии в Армении", то ситуация с соблюдением прав человека в Армении всегда была на низком уровне, ведь ее экс-лидеры Роберт Кочарян, Серж Саргсян использовали всю полученную власть для установления диктатуры, которая помогла им заработать неслыханное богатство за счет грабежа госбюджета и продвижения собственных компаний, записанных на подставных лиц. Все ухудшилось и после прихода смены власти посредством т.н. "бархатной революции". Да, Пашинян, придя к власти грабить в тех масштабах не стал, но прибрал к рукам СМИ и силовиков. В конечном итоге лучше армянам не стало, их стали больше лупить за критику власти, а журналисты, боясь за карьеру, это не освещали.

Далее Армения проиграла войну и прибранные к рукам силовики были спущены на недовольную толпу. Все помнят, что после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления по Карабаху тысячи человек в Армении вышли на улицы, взяв штурмом здания парламента в Ереване. Многочисленные акции протеста продолжались до мая 2021-го года, главным требованием которых была отставка премьер-министра Никола Пашиняна. За этот период было зарегистрировано более 580 случаев ареста с применением грубой силы со стороны полиции.

Силовики, пытавшиеся подавить волну протестов, подвергли физическому насилию и оскорблениям как демонстрантов, так и представителей СМИ. 13 ноября 2020-го года под мостом было найдено тело Гарника Петросяна 1993 г.р. - одного из протестующих, который ранее ворвался в здание парламента. Петросяна нашли мёртвым после полицейского допроса.

Протесты по поводу реализации пунктов трехстороннего заявления начались в Армении и в начале апреля 2022 года после встречи Пашиняна с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

"В протестном движении приняли участие представители различных сил внутренней оппозиции, а также родственники погибших и раненых во время Второй Карабахской войны армянских солдат. Демонстрации продолжались до июня в Ереване и других городах с требованием отставки правительства. И в этот раз полиция задержала десятки протестующих, которые прошли маршем и перекрыли дороги в столице Армении. По официальным данным, по состоянию на 6 июня 2022 года, было задержано более 2100 человек. Пострадавшие, в числе которых были и представители СМИ, описывали обращение со стороны полиции, как "жестокое". К примеру, во время митингов на улице Прошяна полиция открыла огонь, применила светошумовые гранаты против протестующих, ранив десятки людей.

1 мая 2022 года тысячи демонстрантов вышли на улицы, устроив акции гражданского неповиновения и шествия. Армяне перекрывали основные магистрали и проводили сидячие забастовки с требованием отставки премьера. 2 мая полиция Еревана задержала не менее 244 человек, многих из которых обвинили в "отказе подчиниться официальным приказам". 3 мая было задержано еще как минимум 70 демонстрантов. В протестах, которые продолжались до середины месяца, применялась сила в отношении политических и общественных деятелей, в том числе и оппозиции. Были арестованы Ишхан Сагателян, Тадевос Аветисян, а Гегама Манукяна силовики вовсе похитили.

И на все это Запад откровенно и не стыдясь закрывал глаза по сей день. Тем не менее в последнее время стали все-таки высвечиваться отчеты, отражающие реальность, которая существует в Армении. В стране остается наследие системной коррупции во многих сферах, включая строительство, горнодобывающую промышленность, государственное управление, парламент, судебную систему, закупки и государственные субсидии. Между тем, премьер-министр нагло заявил на последней пресс-конференции, что в Армении нет системной коррупции.

Стоит также вспомнить, как подконтрольные Пашиняну силовики избили в начале февраля трех местных правозащитников, потребовавших объяснений с полиции. По словам одного из пострадавших ему на голову накинули пальто и били ногами. Другой случай был зафиксирован недавно, в июне, когда одному из ереванских адвокатов и его клиенту подошли 20 сотрудников различных административных и патрульных служб и "пригласили" их в полицейский участок. Дойдя до участка, правозащитника заставили ждать на улице, однако когда тот все-таки сумел пробиться в здание, услышал крики мужчины, который просил, чтобы его не избивали. Клиент лежал на полу в крови, а адвоката сковали в наручники за "произвол" и побрызгали ему глаза перцовым баллончиком. Позже у избитого мужчины обнаружили и множество травм, поврежденные уши, а на его лице были следы от ожогов сигареты.

Удивительно, но против Армении по сей день никогда не применяются санкции. Напротив, европейские чиновники и политики совершают туда поездки, проводят различные акции, наблюдательные миссии, а таким, как Ованнисян предоставляется возможность для пропаганды лжедемократии в Европе. Власть Пашиняна позиционирует себя как "демократическая власть", но факты дают основание говорить о том, что в своей практической деятельности они осуществляют управление, далекое от демократии. Международные, правозащитные организации должны быть чуткими к этим бесчеловечным процессам, происходящим в Армении, ибо такого нарушения прав человека нет ни в одной стране мира. Все остальное сказки и небылицы армянской стороны.