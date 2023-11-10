Грузия заинтересована в долгосрочном мире на Южном Кавказе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси развивает "блестящие отношения" с Арменией и Азербайджаном и заинтересован в долгосрочном мире и стабильности в регионе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Грузия является очень объективным и непредвзятым посредником, а также другом двух других государств. Он подчеркнул, что у Тбилиси блестящие отношения с Ереваном и Баку.

"Соответственно, интересом Грузии является обеспечение долгосрочного мира и стабильности в нашем регионе", - подчеркнул Гарибашвили.

Он добавил, что Грузия в отношениях с Арменией и Азербайджаном не будет занимать ничью сторону.