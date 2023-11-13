Пашинян выдавливает Россию из армянской экономики

Армянский премьер Никол Пашинян продолжает разворачивать страну от России в сторону Запада и начал выдавливать из Армении российский бизнес.

Как передает Day.Az, комиссия по регулированию общественных услуг Армении на предстоящем 15 ноября заседании планирует одобрить заявку ЗАО "МТС Армения", дочернего оператора российского ПАО "МТС", на совершение сделки по продаже акций компании.

В размещенном на сайте комиссии проекте решения отмечается, что ведомство дает согласие на заключение сделки по продаже 100 процентов акций "МТС Армения" кипрской Fedilco Group Limited. В случае заключения сделки "МТС Армения" больше не будет считаться участником группы МТС.

Таким образом, правительство Армении рассчитывает положить конец влиянию России не только на политический курс Еревана, но и на армянскую экономику.

На недавней закрытой встрече с участием экспертов и представителей некоторых информационных платформ и пропагандистских СМИ армянский премьер Никол Пашинян заявил о смене внешнеполитического вектора правительства страны. Как сообщили армянские СМИ, Пашинян заявил, что больше не будет участвовать в работе ОДКБ, а также СНГ, и что ищет замену этим структурам. Он также отметил, что есть много интересных обещаний со стороны западных партнеров по различным направлениям.

Армянское правительство считает, что "оставаться в союзе с Россией бессмысленно", а также, что в случае ухода от России Армении ничего не грозит, "потому что Москва уже не сможет никого наказать".

Остается наблюдать, к чему приведут эти действия Пашиняна и какова будет реакция Москвы.