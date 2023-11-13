«Щедрый» подарок Макрона для Пашиняна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как президент Франции Эмманюэль Макрон ведет премьера Армении Пашиняна за нос.

Day.Az представляет текст публикации:

Дырявые бронемашины, которые Франция после отказа Украины передаст Армении, наделали много шума.

Армяне переваривают этот "невероятный" подарок, оправдываются и прикидывают, что делать с не защищающей ни от чего "бронетехникой".

А что дальше? Что еще Макрон готов преподнести своему горячо любимому Пашиняну? Может быть в скором будущем Париж передаст Еревану партию мятых консервных банок - их, для важности, назовут системами раннего обнаружения разведгрупп противника и в торжественной обстановке развесят на армянских боевых позициях?

А если Пашинян будет вести себя хорошо, то уже в ближайшем будущем сможет рассчитывать на новые поставки "спецоборудования": ржавые рельсы, арматура и велосипедное колесо, которым он будет рулить на совещаниях в правительстве.

Автор рисунка - HSF