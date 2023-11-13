«Щедрый» подарок Макрона для Пашиняна - ФОТО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как президент Франции Эмманюэль Макрон ведет премьера Армении Пашиняна за нос.
Day.Az представляет текст публикации:
Дырявые бронемашины, которые Франция после отказа Украины передаст Армении, наделали много шума.
Армяне переваривают этот "невероятный" подарок, оправдываются и прикидывают, что делать с не защищающей ни от чего "бронетехникой".
А что дальше? Что еще Макрон готов преподнести своему горячо любимому Пашиняну? Может быть в скором будущем Париж передаст Еревану партию мятых консервных банок - их, для важности, назовут системами раннего обнаружения разведгрупп противника и в торжественной обстановке развесят на армянских боевых позициях?
А если Пашинян будет вести себя хорошо, то уже в ближайшем будущем сможет рассчитывать на новые поставки "спецоборудования": ржавые рельсы, арматура и велосипедное колесо, которым он будет рулить на совещаниях в правительстве.
Автор рисунка - HSF
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре