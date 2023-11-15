Глава МИД Грузии о транзите вооружения в Армению

Грузия дает возможность Азербайджану и Армении использовать свою транзитную функцию на равных условиях - министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили о поставках оружия из Франции в Армению через территорию страны, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

На вопрос не помешают ли поставки бронетехники из Франции в Армению через Грузию роли Тбилиси как посредника между Азербайджаном и Арменией, Дарчиашвили ответил, что "Грузия дает возможность обеим странам использовать транзитную функцию на равных условиях".

"Любая страна имеет право иметь силы обороны, а когда речь идет об обычной технике или вооружении, разрешенных международными соглашениями, любая страна имеет право их приобрести. Позиция Грузии заключается в том, чтобы дать обеим странам возможность использовать транзитную функцию, которую имеет наша страна, на равных условиях. Это наш ответ, инсинуации по этому вопросу будут неуместны", - сказал Дарчиашвили.

По его словам, "главная цель" Грузии вместе "с двумя дружественными и братскими народами - обеспечить мир и стабильность в регионе".

Глава внешнеполитического ведомства считает, что Грузия успешно реализует роль беспристрастного игрока в этом процессе.