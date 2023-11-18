Франция подрывает безопасность не только Израиля, но и других стран

Почему США и НАТО молчат о том, что Франция косвенно продает военную технику России через Армению? Та же самая техника была передана и Украине, что означает, что Париж подрывает ПВО последней". Такое мнение выразил младший научный сотрудник Общества Генри Джексона Тарас Кузио, который был шокирован решением министра обороны Франции Себастьяна Лекорню поставить Армении три тактических радара ПВО средней дальности Ground Master 200 (GM200) компании Thales и противовоздушные ракеты Mistral.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье израильского эксперта по вопросам постсоветской политики и общества, проблемам Кавказского региона и тюркским странам бывшего СССР Ариэля Когана.

Как напоминает автор статьи, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию, после того как в сентябре в ходе операции Баку восстановил полный контроль над Карабахским регионом.

"Лекорню сказал: "Мы поддерживаем наши отношения в области обороны (с Ереваном), несмотря на то, что мы не входим в одни и те же военные и политические союзы".

По мнению Кузио, эти рассуждения абсурдны. "Армения является членом ОДКБ, которую Россия создала в начале 1990-х годов в противовес НАТО. Вооруженные силы РФ комплектуют ПВО Армении", - отметил он, подчеркнув, что в 2003 году Федеральная пограничная служба России была передана в ведение ФСБ (Федеральная служба безопасности). Таким образом, все современное французское оружие будет в свободном доступе для российских спецслужб.

Но не только Кузио выразил обеспокоенность. "Французская система ПВО направляется в Россию через Армению, чтобы затем быть перепроектированной в сотрудничестве с Ираном для повторного применения против Украины и Израиля. Если у вас есть какие-то сомнения, то Россия в буквальном смысле отвечает за ПВО Армении и управляет ею", - написал канадский эксперт, директор программы энергетической безопасности Ассоциации Канада-НАТО Роберт Катлер.

Израильский эксперт и руководитель программы по изучению постсоветских конфликтов в Центре Бегина-Садата Зеэв Ханин также обеспокоен. Он отметил, что Армения не только продолжает оставаться членом ОДКБ, но и входит в управляемый Москвой Евразийский экономический союз, в который Ереван вступил в 2013 году вместо того, чтобы подписать уже согласованное соглашение с ЕС. О выводе двух российских военных баз, расположенных на территории Армении - в Гюмри и Ереване, - речи даже не идет. Наконец, Армения по-прежнему частично выполняет роль военно-логистической опоры российско-иранского альянса, являясь крупным центром поставок товаров в РФ в обход западных санкций, а также базой военно-технического снабжения российских войск, действующих против Украины.

Концепция поставок оружия Еревану может быть объяснена тем, что Франция поддерживает с Арменией "особые отношения", основанные на внутриполитических факторах. Армянская диаспора во Франции составляет около одного процента населения. Она очень хорошо интегрирована в общество и имеет самое влиятельное лобби. Представители диаспоры поддерживают хорошие отношения как с либеральными кругами, так и с консервативными католическими правыми.

Лекорню это понятно. Но, судя по его объяснению, что Париж и Ереван не входят "в одни и те же военно-политические союзы", он осознаёт, что поставка современных радаров и ракет в Армению, находящуюся в сфере влияния России, - опасный шаг.

Может быть, это и авантюра, но странно то, что Париж готов рисковать безопасностью других стран не только в одном регионе. На прошлой неделе Лекорню заявил, что Франция направит несколько десятков бронемашин VAB ливанской армии, чтобы "помочь ей в выполнении патрульных задач на территории страны", чтобы "она могла лучше координировать действия с UNIFIL (Временные силы ООН в Ливане) в условиях роста напряженности между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой".

На этом следует остановиться подробнее: Франция предоставит ливанской армии бронетранспортеры для использования в районах, контролируемых "Хезболлой", несмотря на то, что западное оружие, поставляемое ливанской армии, попало в руки иранских прокси.

"Существует риск того, что западная военная техника, оружие и боеприпасы окажутся в руках "Хезболлы" и будут использованы против Израиля. Это вооружение было поставлено ливанской армии США, Великобританией, Францией и другими европейскими странами. Среди них были противотанковые ракеты, ПЗРК, средства наблюдения, различные электронные системы. Вполне вероятно, что в следующем конфликте они будут направлены против Израиля", - таков был вывод израильского аналитического центра Alma, сделанный ещё в июне этого года.

Учитывая неспособность UNIFIL противостоять "Хезболле", а также отсутствие гарантий с какой-либо стороны, что французские БТР не окажутся в руках иранской прокси-группы, представляется очевидным, где и как они будут использованы в конечном итоге", - говорится в статье Ариэля Когана.