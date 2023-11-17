Армения должна продемонстрировать добрую волю в мирном процессе.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью EU Today.

"Азербайджан создал модель для решения одного из самых затяжных конфликтов в Евразии. Хотя карабахский конфликт был одной из проблем, стоящих перед ОБСЕ с момента создания этого института, ОБСЕ не смогла решить этот конфликт. Институт сопредседательства Минской группы потерпел неудачу, потому что миссия этого института заключалась в поддержании и продолжении политики оккупации Армении против Азербайджана. Эта глава военной оккупации и несправедливости уже закрыта. Таким образом, повестка дня Азербайджана сейчас направлена на установление мира и нормализацию двусторонних отношений с Арменией. Но любое мирное взаимодействие требует, чтобы обе стороны сыграли свою роль, и Армения также должна сыграть свою роль и продемонстрировать добрую волю", - отметил Хикмет Гаджиев.