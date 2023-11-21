Куда пропали миллионы евро, выделенные Еревану Западом?
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как пропали миллионы евро, выделенные Еревану Западом
Day.Az представляет текст публикации:
Показательная история из Еревана - там собирают деньги на еду и хостел для мужика, который сбежал из Карабаха и теперь живет в подвале, голодая.
Почему этот мужик решил из Карабаха убраться - вполне понятно. Участвовал в оккупации наших территорий в 90-х, принимал участие в апрельских боях в 2016-м - в общем, полный набор. Играть в нарды с Варданяном в бакинском СИЗО он не хотел, и подался в Ереван.
Наслушался, видимо, новостей о том, как США и ЕС повыделяли Еревану десятки миллионов евро на помощь карабахским. Поверил - сам виноват.
Тут больше вопросов к пресловутой Европе: а не пора ли поинтересоваться у властей Армении, куда делись эти колоссальные деньги? Кто их своровал, где и куда они утекли? Если вы за них так переживаете, то почему такое молчание?
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