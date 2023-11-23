Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

23 ноября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Шавката Мирзиёева в аэропорту встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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