Начальник Генштаба проверил боеготовность воинских частей, расположенных в высокогорье

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и другие представители руководящего состава министерства посетили воинские части, расположенные в приграничных с Арменией Гедабейском, Дашкесанском и Кяльбаджарском направлениях.

Как передает в субботу Day.Az, об том сообщили в минобороны Азербайджана.

"Встретившись с военнослужащими в подразделениях, дислоцированных в указанных направлениях, начальник Генерального штаба довел до личного состава задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, и дал конкретные указания по их выполнению.

Была проверена организация службы войск и боевого дежурства в подразделениях, находящихся на позициях в высокогорной местности. Было доложено, что на позициях в соответствии с распорядком дня ведется непрерывная, круглосуточная служба, организовано боевое дежурство.

Побывав в артиллерийских, инженерных частях и в частях коммандо, генерал-полковник К.Велиев проверил их боевую готовность, заслушал доклады командного состава о повседневной деятельности подразделений и принимаемых мерах. Было сообщено, что поставленные задачи выполняются в плановом порядке, особое внимание уделяется организации и проведению в соответствии с требованиями мероприятий по боевой подготовке.

В заключение начальник Генерального штаба понаблюдал за ходом боевой подготовки и учебными тренировками одного из подразделений коммандо и поставил перед командованием конкретные задачи по дальнейшему повышению их качества и интенсивности, а также совершенствованию практических навыков личного состава и повышению уровня подготовки", - говорится в сообщении ведомства.

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