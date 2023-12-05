https://news.day.az/politics/1619437.html Региональная безопасность является важным элементом в диалоге между Азербайджаном и РФ – Джейхун Байрамов
Региональная безопасность является важным элементом в диалоге между Азербайджаном и РФ – Джейхун Байрамов
Важным элементом в диалоге между Азербайджаном и Россией всегда являются вопросы региональной безопасности.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
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