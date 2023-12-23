От булгаковского Шарикова до Самвела Шахраманяна: очевидные аналогии

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня мы получили четкое подтверждение того очевидного факта, что реваншизм, претензии на чужие земли были, есть и будут популярны в Армении всегда. Вопрос лишь в том, готово ли наше государство противостоять этим выборам сейчас и в будущем. Вот ровно для этого и нужно построение сильного Азербайджана с экономической и военной точек зрения. Впрочем, обо всем по порядку.

С поистине провокационным заявлением выступил тот, кто именует себя "советником" последнего главы карабахской хунты Самвела Шахраманяна. Зовут его Владимир Григорян. Ясное дело, что теоретически Григоряна можно назвать и ответственным за связь с планетой Марс, но в реальности это не более, чем глашатай очередной глупости персонажа, который явно намекает на желание соседствовать с бывшими руководителями карабахской хунты в бакинском СИЗО.

А состоит эта очередная глупость в утверждении, что "указа" об упразднении карабахской хунты, больше не существует. То есть, прошло всего три месяца с того времени, как после блестяще проведенной в Карабахском экономическом регионе Азербайджана антитеррористической операции, С.Шахраманян заявил, что так называемая "нагорно-карабахская республика" прекращает свое существование, до 1 января 2024 года.

Тогда же, как говорилось в подписанной последним лидером карабахской хунты бумажке, "произойдет роспуск всех госучреждений". Понятно было и тогда, что пафоса в том заявлении было немерено и что никаких "госучреждений" карабахских сепаратистов не может быть по определению. Но важен был тогда сам факт признания С.Шахраманяном новой реальности. Которая состоит в том, что Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.

Да, чем ближе была дата 1 января, тем чаще и громче звучали голоса "реваншистов. Они говорили о том, что проект под названием "арцах" важно реанимировать, хоть в каком формате. И вот, мы увидели, что процесс пошел. Владимир Григорян утверждает, что "основанием" для новой провокации является "указ" С.Шахраманяна от 19 октября, согласно которому "президент", " госминистр", "члены правительства", "парламента" "совета безопасности", "правоохранительные органы", "мэр", "руководители административных районов степанакерта" продолжают занимать должности - на общественных началах, то есть без оплаты за работу.

Тут к месту вспомнить о том, что у одной из главных героинь произведения Дюма-отца тоже было много имен- леди Кларик, Шарлотта Баксон, леди Винтер, баронесса Шеффилд, графиня де Ла Фер. Но в итоге, она так и осталась дамой с выжженой на плече лилией, которой не удалось избежать казни за все совершенные преступления. Да и пес Шарик из произведения Михаила Булгакова, одно время носил Полиграфа Полиграфовича Шарикова и даже имел должность начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных.

Не знаю, читал ли Григорян роман "Собачье сердце", но логичный финал пса Шарика безусловно является показательным для оценки деятельности карабахской хунты. Последний лидер которой, в конечном итоге, решил "высечь самого себя". Сделал он это на встрече с теми, кто ничего в реальности не возглавляет, но кичится статусом пустого места. Да, речь идет о бывших "чиновниках" из числа карабахских сепаратистов.

Так вот на встрече с ними, Шахраманян, касаясь им же самим подписанного "указа" о самороспуске хунты, подчеркнул, что "в правовом поле "республики арцах"" нет документа, предусматривающего роспуск государственных институтов". Какое "правовое поле" может быть у не существующего сепаратистского самообразования- вопрос для анекдота из серии "армянское радио отвечает". Попытка же Шахраманяна уверить себя и окружающих в существовании "арцаха" напоминает аутотренинг, коим так любила заниматься героиня известного советского кинофильма, которая приговаривала: "Я- самая обаятельная и привлекательная и все мужчины без ума от меня".

Самвелу же тоже важно считать себя "самой обаятельной и привлекательной". Пусть и в глазах кучки своих вчерашних поклонников. Ну кем он будет в их глазах после января следующего года? Нулем. То есть тем, кем является в реальности. Но Самвел хочет и дальше именоваться "президентом". Вот и дезавуирует сам себя. Задача, если сидеть в Ереване, вовсе не сложная.

Другое дело, что реальность- совсем иная. Нет никакого "арцаха" или,"степанакерта". Есть Карабахский экономический регион Азербайджана, есть Ханкенди. Там вчера прошел исторический матч "Карабах"- "MOİK". На котором присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сегодня посетил и Шушу, и Ходжалы. А где карабахская хунта? Ее бывшие лидеры, еще раз напомню, находятся в бакинском СИЗО, а Шахраманян и его "советник" делают в Ереване провокационные заявления.

Выставляя в нелепом счете не только себя, но и руководство Армении. В частности премьер-министра РА Никола Пашиняна и спикера НС РА Алена Симоняна. Которые с пеной у рта доказывают, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Можно ли верить их словам? Только в том случае, если мы увидим практические шаги официального Еревана в направлении мира. Пока же их нет. А вот провокационные речи, озвучиваемые остатками представителей карабахской хунты, звучащие из столицы РА, мы уже слышим.