Совет аксакалов Азербайджана принял заявление о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах

25 декабря в Азербайджанском университете кооперации состоялось общее собрание Совета аксакалов Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в общем собрании участвовали председатель, члены правления и сотрудники аппарата Совета, делегации из 77 городских и районных организаций Совета, а также ученые, представители интеллигенции и молодежи.

Мероприятие вступительным словом открыл председатель Совета аксакалов, депутат, профессор Эльдар Гулиев. Он рассказал о деятельности Совета в текущем году. Гулиев подчеркнул, что Совет, насчитывающий 35 тысяч членов, считает необходимым продолжение политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

На общем собрании также был заслушан отчет контрольно-ревизионной комиссии Совета. Затем на мероприятии выступили заместители председателя Совета и другие участники, заявив, что каждый член организации поддерживает продолжение успешной политики победоносного и сильного лидера - Президента Ильхама Алиева.

В завершение общего собрания было принято заявление Совета аксакалов Азербайджана о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах.

"Совет аксакалов Азербайджана постоянно стремится внести свой вклад в дело сохранения прогрессивных исторических традиций, богатых национально-духовных ценностей нашего народа. Благословение аксакала имеет большое значение для каждого азербайджанца. Слово аксакала всегда было важно в регулировании общественных отношений в обществе. Наш народ всегда опирался на мудрость, мудрый выбор в самые решающие моменты истории защищал Азербайджан от больших бед. Возвращение в 1993 году по настоянию народа к власти великого лидера Гейдара Алиева заложило основу для всех успехов, достигнутых сегодня в истории Азербайджана. Общенациональный лидер Гейдар Алиев - масштабная историческая личность, ему принадлежат неоценимые заслуги перед азербайджанским народом, великий лидер оставил после себя большое политическое наследие. Заслуги Гейдара Алиева перед нашим народом неисчислимы, он также даровал азербайджанскому народу такого сына, как Ильхам Алиев! "Я верю ему как самому себе и возлагаю большие надежды на его будущее. Верю, что с вашей помощью и при вашей поддержке Ильхам Алиев сможет завершить судьбоносные вопросы, планы, которые мне не удалось довести до конца". Великий лидер сказал это 20 лет назад, словно предвидя эти дни. Победоносный Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев самым достойным образом продолжает путь великого лидера Гейдара Алиева, его наследие, он освободил Шушу, исполнив завет отца. 3 месяца назад был освобожден Ханкенди. Сегодня по всему Карабаху, Восточному Зангезуру гордо развевается славный азербайджанский флаг. Ильхам Алиев - победоносный лидер народа-победителя! Мы, аксакалы, хорошо помним, как страдал наш народ. Сколько наших людей покинуло этот мир с тоской по родине, по отчему краю. Мы - счастливые люди, так как нам довелось увидеть этот день. Нам посчастливилось увидеть эти счастливые дни нашего народа, нашего государства. Сегодня Азербайджан - самое могущественное государство за всю свою историю! Мы постоянно находимся в контакте с молодежью, гордимся ею! Не секрет, что сегодня в некоторых случаях наши национально-духовные ценности подвергаются нападкам извне, чуждые элементы пытаются влиять на нашу молодежь, исказить в ее глазах наше историческое прошлое. Но они ничего не смогут достичь. Потому что эта молодежь формировалась в период руководства Президента Ильхама Алиева, эта молодежь отдавала свои жизни, свою кровь за Карабах. В Азербайджане и старшее, и молодое поколение солидарны, весь наш народ сплотился в единый кулак в результате политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Сила этого "Железного кулака" показала себя в 44-дневной Отечественной войне. После этого Азербайджан ждут только победы. Полностью независимая политика, полная территориальная целостность, полный суверенитет, сильная экономика, большой интеллектуальный потенциал, человеческие ресурсы и мудрое управление - вот Азербайджан, созданный Ильхамом Алиевым! Ильхам Алиев является национальным лидером азербайджанского народа. Мы, аксакалы, гордимся Вами, господин Президент! Совет аксакалов Азербайджана, насчитывающий 35 тысяч человек, проведя сегодня общее собрание, заявляет о поддержке продолжения политики Президента Ильхама Алиева. Потому что этот путь - путь победы, безопасности, мира, благополучия, развития! Мы всегда с Вами, господин Президент!".

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