Телеканал "Euronews Bulgaria" подготовил передачу об Азербайджане

В связи с наступающим Новым годом и 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира телевизионный канал "Euronews Bulgaria" представил обширный репортаж, посвященный Азербайджану.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в подготовленном сюжете в ходе интервью с послом Азербайджанской Республики в Республике Болгария Гусейном Гусейновым он рассказал о текущих азербайджано-болгарских отношениях, широком потенциале и перспективах двусторонних отношений стран, богатой культуре нашего народа, традициях мультикультурализма, а также о региональной безопасности и процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Было подчеркнуто, что азербайджано-болгарские отношения строятся на дружбе и стратегическом партнерстве, динамично развиваются и охватывают различные направления сотрудничества. Также была отмечена поддержка Азербайджаном Болгарии в тяжелые для страны дни и подчеркнуто, что Азербайджан и сегодня поддерживает усилия Болгарии по ее превращению в газовый и транспортный узел в регионе, доведено до внимания, что проект "Кольцо солидарности", подписанный в апреле этого года в городе София при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, создаст широкие возможности для превращения Болгарии в транзитную страну по транспортировке азербайджанского газа. В то же время были отмечены широкие возможности для развития связей в сферах транспорта, промышленности, информационных и коммуникационных технологий, туризма и сельского хозяйства.

Отвечая на вопросы корреспондента о региональной ситуации, посол довел до внимания, что армяно-азербайджанский конфликт решен, освобождение азербайджанских территорий от оккупации создало исторические возможности для прочного мира и стабильности в регионе. Была предоставлена информация об усилиях Азербайджана по нормализации отношений между двумя странами и подписанию мирного соглашения. Также было отмечено, что в рамках клеветнической кампании против Азербайджана армяне безуспешно пытались вовлечь в эту кампанию и болгарскую прессу. Посол довел до внимания, что армянские жители Карабахского региона Азербайджана добровольно покинули свои места жительства и уехали в Армению, против них не применялось никакого насилия, что подтверждается и миссией ООН. Было отмечено, что в Азербайджане разработан и введен в эксплуатацию электронный портал для реинтеграции армянских жителей Карабаха.

В рамках интервью также было рассказано о богатой культуре, религиозном и этническом разнообразии Азербайджана, о многовековых традициях мультикультурализма. В репортаже были представлены образцы национальной кулинарии Азербайджана, в том числе долма, плов, а также такие виды сладостей, как пахлава, шекербура, показаны азербайджанские национальные танцы и продемонстрированы праздничные зарисовки из города Баку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!