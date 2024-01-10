Мэрия Эвиан-ле-Бен отказалась сносить памятник Натаван

Мэрия французского города Эвиан-ле-Бен отказалась сносить памятник Натаван.

Напомним, что Day.Az информировал читателей о готовящемся сносе памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван во французском городе Эвиан-ле-Бен, а также о реакции официальных лиц мэрии города несогласных с этим решением.

Заместитель директора по аттрактивности мэрии города Эвиан-ле-Бен Кристель Оклер внесла ясность в вопрос сноса памятника Натаван в интервью АЗЕРТАДЖ.

Отвечая на вопрос о том, проводилось ли какое-либо расследование в связи с актом вандализма, она заявила, что этот вопрос находится вне ее компетенции и она не может его комментировать, добавив, что в парке, где установлен памятник, нет системы видеонаблюдения и найти виновных в акте вандализма будет сложно.

Следует напомнить, что в мае 2015 года в Исмаиллы была подписана Хартия о дружбе и сотрудничестве между городом Исмаиллы Азербайджанской Республики и городом Эвиан-ле-Бен Французской Республики.

Целью подписания хартии было развитие дружественных отношений между двумя городами, содействие двусторонним связям в сфере культуры, туризма и экономики. В этом направлении были предприняты практические шаги, состоялись взаимные визиты.

В рамках сотрудничества в 2017 году в парке города Эвиан-ле-Бен были открыты "Азербайджанский сад" и родник Дружбы, установлен памятник выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, однако в декабре прошлого года памятник подвергся акту вандализма.

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