Для миссии ШОС были созданы все необходимые условия для проведения мониторинга на выборах в Азербайджане

Для миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) были созданы все необходимые условия для проведения мониторинга на президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин в ходе пресс-конференции в Баку.

"Для миссии были созданы все необходимые условия для проведения мониторинга, что свидетельствует об открытости и прозрачности выборов в Азербайджане", - подчеркнул он.

Чжан Мин упомянул, что эти выборы имеют важнейшее значения для будущего Азербайджана.

"ШОС провела наблюдательную миссию с 4 по 8 февраля по приглашению МИД Азербайджана. Для меня было большой честью принимать участие на этих исторических выборах в Азербайджане. В состав нашей делегации вошли 20 наблюдателей-депутатов из стран ШОС. Приглашение иностранных наблюдателей означает, что Азербайджан проводит прозрачные выборы", - добавил он.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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