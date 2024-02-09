https://news.day.az/politics/1635907.html Азербайджан закупил у Турции новые ударные беспилотники "Акынджи"
Азербайджан закупил у Турции новые ударные беспилотники "Акынджи"
Азербайджан закупил у Турции новые ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Акынджи".
Как сообщает в пятницу Day.Az, ударные БПЛА "Акынджи" уже приняты на вооружение армии Азербайджана.
Отметим, что сегодня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты Военно-воздушных сил и наблюдали за полетом принятых на вооружение ударных БПЛА "Акынджи".
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