В Торонто почтили память жертв Ходжалинской трагедии

В канадском городе Торонто состоялось мероприятие почтения памяти, посвященное 32-й годовщине Ходжалинской трагедии. В церемонии, организованной Азербайджанским центром искусства и культуры "Ветен", наряду с нашими соотечественниками, приняли участие президент Федерации тюркских обществ Канады Сима Ачан, региональный директор Совета глобального наследия Кызылбашей Арши Кызылбаш, проживающие в Канаде члены различных общин, почетный консул Молдовы, заместитель генерального консула Турции в Торонто, канадские политики, историки и известные представители местной общественности.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, сначала участники мероприятия с почтением отдали дань памяти жертвам Ходжалы и шехидам, погибшим в боях за территориальную целостность нашей страны.

Руководитель Азербайджанского центра искусства и культуры "Ветен" Лалин Гасанова подробно рассказала участникам церемонии о Ходжалинской трагедии, говорила о значении признания в мировом масштабе беспощадного геноцида, которому подвергся наш народ, доведении до мировой общественности азербайджанских реалий.

Заместитель генерального консула Турции в Торонто Мерт Сав отметил, что азербайджано-турецкое братство является вечным, что турецкий народ никогда не забудет Ходжалинской резни.

Профессор-историк Ильгар Мамедов расценил произошедшие в Ходжалы события как одну из самых чудовищных трагедий в истории Азербайджана и довел до внимания участников мероприятия исторические факты.

Канадские политики Реза Мориди и Ясмин Ратанси подчеркнули, что 32 года назад Ходжалы стал свидетелем одной из самых беспощадных расправ в истории человечества.

В художественной части мероприятия была представлена композиция из произведений известного композитора Арифа Меликова, участники воскресной школы "Mой Азербайджан", функционирующей при "Доме Aзербайджана", прочитали стихи, посвященные Ходжалинской трагедии, учащаяся школы Нурай Гусейнова запомнилась проникновенным исполнением.

Демонстрация подготовленного медиа группой ELTV совместно с Азербайджанским центром искусства и культуры "Ветен" в рамках проекта "History of Azerbaijan" ("История Aзербайджана") короткометражного документального фильма, отражающего Ходжалинскую трагедию, и фотовыставка были с одобрением встречены гостями.

Модератор мероприятия, известный канадский политик Тони Рупрехт констатировал важность привлечения преступников, совершивших геноцид в Ходжалы, к международному суду.

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