Армения вступила в стадию открытого противостояния с Россией

"После встречи в Мюнхене отношения между Арменией и Россией вступили в стадию открытого противостояния, что было требованием Запада занять окончательную позицию: с ними мы или с Россией?".

Как передает Day.Az, об этом пишет армянское издание "Грапарак".

"В интервью французским СМИ Никол Пашинян выполнил это требование, заявив, что членство Армении в ОДКБ заморожено, а Россия предприняла попытку государственного переворота в Армении в сентябре прошлого года. Официальные источники также сообщают, что Запад поднял вопрос о нецелесообразности дальнейшего пребывания Мгера Григоряна на посту вице-премьера.

Известно, что представители правительства, близкие к Соросу, регулярно жалуются Пашиняну на Мгера Григоряна, считая его фигурой, близкой к России, и подозревая, что Григорян препятствует планам Запада в Армении. В правящей партии также в целом не считают его "своим" и считают, что его должен заменить кто-то из их круга, но достойной замены пока не нашли. Особенно напряжены отношения между Мгером Григоряном и Бабкеном Туняном, который является председателем Национальной экономической комиссии. В Национальном собрании говорят, что Мгер Григорян лоббирует проекты, которые служат интересам богатых классов. И хотя многие хотят отстранить Мгера Григоряна, источники в правительстве полагают, что его освобождение маловероятно, поскольку он квалифицированный функционер, к тому же выполняет важную функцию, возглавляя комиссию по демаркации и делимитации", - пишет издание.

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