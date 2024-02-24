Посол Франции в Армении оскорбился публикацией в Politico

Посол Франции в Ереване Оливье Декоттиньи оскорбился из-за того, что влиятельное издание Politico рассказало правду об Армении.

Как передает Day.Az, издание опубликовало материал, в котором говорится: "Франция с помощью оборонных сделок застолбила участок на заднем дворе России - в Армении".

Не на шутку разбушевался Декоттиньи и бросился строчить в соцсети Х ответку Politico: "Ничего подобного, Армения - это не чей-то задний двор, а дружественная и демократическая страна, суверенитет и территориальную целостность которой поддерживает Франция".

Комментарий французского посла вызывает мягко говоря недоумение, поскольку до начала войны в Украине Франция вообще не вспоминала про существование армянского государства. Даже после поражения Армении во Второй карабахской войне Франция ограничилась "устной озабоченностью" и не предпринимала на деле ничего из того, что происходит после начала войны в Украине.

Поэтому армянам не стоит так обольщаться. После окончания российско-украинской войны, Армения будет никому не нужна, в том числе и Франции. О чем де-факто рассказало издание Politico.