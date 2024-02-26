Некоторые круги делали все возможное, чтобы нарушить спокойствие на границе

Несмотря на то, что в течение нескольких месяцев не было достигнуто договоренностей, де-факто около пяти месяцев на границе сохранялось почти полное спокойствие. Некоторые круги были весьма обеспокоены этим и делали все возможное, чтобы ситуация изменилась, возникло напряжение.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава МИД отметил, что провокации на границе и провокационная политика Франции - это все взаимосвязанные шаги.

"Я могу привести несколько примеров. Это действия на границе миссии Европейского союза, доставляющей западных дипломатов на границу почти несколько раз в неделю, представляющей данный вопрос как источник преувеличения напряженности на границе, обстановка на которой оставалась стабильной на протяжении нескольких месяцев. После этого логичным продолжением стал случай, когда из зоны контроля этой миссии, таинственным образом пройдя через заминированные участки, на территорию Азербайджана проник человек и двинулся в сторону наших военных. В результате снайперским выстрелом был ранен один из наших военнослужащих", - добавил д.Байрамов.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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