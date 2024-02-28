Французское издание La Gazette du Caucase раскритиковало антиазербайджанский материал L'Express

Главный редактор онлайн-газеты La Gazette du Caucase, базирующейся в Париже, известный французский журналист Жан-Мишель Брюн опубликовал статью о предвзятом материале французского новостного журнала L'Express.

Day.Az представляет вашему вниманию перевод статьи:

На этой неделе L'Express посвятил несколько статей Азербайджану и Армении. Особенно красноречив материал от 25 февраля...

Честно говоря, я не люблю критиковать других журналистов. Более того, негласное правило запрещает журналистам нападать на своих коллег. Это табуированная профессия. Журналист независим, свободен, неприкасаем. Все в порядке. При условии, что своей квалификацией он обязан не простому факту наличия пресс-карты, а честно выполняет свою работу. Конечно, мы не просим репортера быть "объективным". Это ничего не значит. Он видит события своими глазами, через свою личность, свой опыт, даже свои чувства, как и любой другой. С другой стороны, он обязан быть честным. Что это значит? Что он не должен обманывать читателя и должен тщательно анализировать полученную информацию.

25 февраля журнал L'Expressопубликовал статью под названием: "Клопы и агенты влияния: как Азербайджан пытается дестабилизировать Францию ​​"

История с клопами представляется колоссальной манипуляцией в адрес Азербайджана. Почему Азербайджан, почему клопы? Эта фейковая статья является частью серии "фейкометов". Старые нарративы, которые армянское лобби изо всех сил старается распространить с тех пор, как Азербайджан вернул Карабах спустя 30 лет оккупации. И в стиле коммерческих сплетен надо признать, что L'Express очень силен!

Французского неоколониализма и исламофобии не существует

"Упрекая Париж в поддержке Армении, Баку намерен дать международный отклик имиджу "неоколониальной" и "исламофобской" Франции, одновременно осуществляя сдержанное лоббирование во французской политической сфере", - с уверенностью заявляет молодой журналист L'Express.

Серьезно? Потому что разграбление ресурсов Африки, бесстыдно практиковавшееся в эпоху Франция-Африка до недавнего времени, когда Франция была изгнана из своих границ, не существует? Является ли загрязнение воды и почвы хлордеконом, который будет отравлять Мартинику и Гваделупу в течение шести-семи столетий, мелочью? Разве Французская Полинезия, включенная в список ООН стран, подлежащих деколонизации в 1946 году, не была повторно включена в список ООН стран, подлежащих деколонизации 17 мая 2013 года? Франция, которая была одной из немногих стран в мире, поддержавших армянских сепаратистов Карабаха, сегодня возмущается тем, что Азербайджан поддерживает сепаратистов Новой Каледонии!

Что касается французской исламофобии - это тоже миф? Закрытие мусульманских школ под вымышленными предлогами, отмена субсидий Лицею Аверроэса, признание лучшей средней школы во Франции, дискриминация людей с североафриканским именем, закрытие банковских счетов мусульманских объединений, запрет на "внешние религиозные знаки", которые касаются только мусульман, - все это является фантазией? Пора бы ангажированному журналисту L'Express отправиться в путешествие в реальную жизнь...

Приз за цинизм, несомненно, достается главе о памятнику Натаван в Эвиан-ле-Бен. Об этой истории уже много сказано. Мэр город решил в поддержку армянских оккупантов Карабаха переименовать сад, где была установлен ​памятник Натаван. Ходили даже разговоры о том, чтобы демонтировать статую, пока члены муниципального совета не возмутились, а азербайджанцы во Франции не проявили свое недовольство. И этот справедливый протест автор статьи L'Express называет "безобразием", цель которого является "дестабилизация Франции всеми возможными способами, особенно в социальных сетях". Действительно интересно, где проходит граница между информацией и пропагандой...

Вот черт!

В последнем номере L'Express журналист также опубликовал длинную и столь же беспристрастную статью под заголовком: "Сломанная судьба беженцев из Нагорного Карабаха". Речь идет не о сотнях тысяч азербайджанцев, изгнанных из своих домов в 1992 году, ни о 250 тысячах азербайджанцев, веками живших в Армении и депортированных в 1987 году во время самой масштабной этнической чистки на Южном Кавказе. Нет. Это карабахские армяне, которых сепаратисты заставили покинуть город, хотя власти Азербайджана предлагали им возможность остаться. И это не вызывает удивления поскольку автор статьи писала ее из Еревана, ни разу не побывав в Карабахе.

В качестве доказательства решимости Баку дискредитировать Францию ​​журналист приводит высылку двух французских "дипломатов" из посольства в Азербайджане. Она просто "забыла" уточнить, что эти два агента спецслужб под угрозой заставили работать на них французского предпринимателя, много лет жившего в Баку. Их поймали с поличным, но статус дипломатов спас их от тюрьмы, чего не случилось с несчастным шпионом Мартином Райаном. Подвиг, которого ускорил увольнение руководителя французской разведки Бернара Эми.

До 2020 года, даты 44-дневной войны, Азербайджан считался другом Франции. Азербайджанских деятелей регулярно приглашали в Париж, в частности, для того, чтобы продемонстрировать образцовый характер страны в области мультикультурализма и прав женщин. Женщины также получили право голоса на 25 лет раньше Франции. Фонд Гейдара Алиева, названный в честь основателя республики, принял большое участие в восстановлении памятников и церквей Франции. В то время как Армения спокойно обосновалась в азербайджанском Карабахе, при этом Президент Алиев не поднимал никаких волнений по этому поводу, предпочитая диалог конфронтации.

Но когда Баку решил после 30 лет тщетных переговоров и бесполезного арбитража Минской группы, частью которой была Франция, вернуть захваченные территории, все изменилось. Азербайджан стал врагом миллиона французских армян, а значит и самой Франции. Его пожертвования на сохранение французского наследия стали "операцией по соблазнению, ставшей возможной благодаря его нефтедолларам". Да, дорогая Эмма, мы должны поместить факты в их исторический контекст, чтобы не говорить глупостей.

Итак, вернемся к клопам и Олимпийским играм 2024 года. Доказательство? Указания агентства Viginum относительно видео и постов исходят из фальшивых аккаунтов. Но что это за агентство Viginum? "Французское правительственное агентство по защите от иностранного цифрового вмешательства". На самом деле это порождение Генерального секретариата обороны и национальной безопасности, одной из бесчисленных французских разведывательных служб. Его задача: собирать разведданные, а также распространять "информацию", как и разведка, ответственная за фиаско Райана. Трудно найти столь "надежный" источник. Во всяком случае, в такой же степени, как и зарубежные спецслужбы, которые она сама обвиняет в манипуляциях. Чтобы говорить на подобные темы, надо иметь определённые знания...

Префект и президент региона Иль-де-Франс, полиция и счетная палата уже ежедневно отмечают дилетантизм в организации Игр и задержки во всех сферах, особенно в сфере безопасности и транспорта. Французские карикатуристы запечатляют крыс в Париже , которые тоже с нетерпением ждут прибытия спортивных туристов.

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L'Express не меняется. Эта закулисная журналистика далека от той прямоты, которая требовалась от нас, когда я, к сожалению, дебютировал в крупном репортаже этого издания несколько лет назад.

Пресса мертва. И "L'Express" придется выбрать новое название. Например, "Ex-press".