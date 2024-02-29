Провокации и опекуны ведут Армению к катастрофе

Устраивая новые провокации против Азербайджана, Армения готовит для себя новые катастрофы.

Об этом сказал Day.Az заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана полковник Джалил Халилов.

По его словам, сказанное Президентом Ильхамом Алиевым на встрече с жителями Ходжалы 26 февраля являются серьезным меседжем и Армении, и покровительствующим ей сторонам.

"Глава государства высказался о событиях Первой карабахской войны, о борьбе нашего народа против армянской оккупации, о 44-дневной Отечественной войне. Президент подчеркнул, что когда-то Армения и ее покровители были уверены, что оккупант не будет наказан. Однако в ходе 44-дневной Отечественной войны Вооруженные силы Азербайджана нанесли противнику сокрушительное поражение и освободили наши земли. Антитеррористические меры сентября 2023 года положили конец сепаратизму на территории Азербайджана, и теперь наш флаг развевается в Ханкенди, Аскаране, Ходжалы, Агдере и других районах.

Глава государства очень точно подметил, что Армения и ее покровители продолжают совершать ошибки и сегодня, не сделав правильных выводов из того, что происходит в регионе последние три с половиной года. Вместо того, чтобы искать новых союзников против Азербайджана, Армении следовало бы установить нормальные отношения с Баку, заключить мир и обеспечить тем самым свою безопасность и благополучие", - сказал наш собеседник.

По мнению полковника Халилова, Армении и ее опекунам следует прислушаться к сказанному Президентом Азербайджана и сделать из его слов серьезные выводы. В противном случае ничего хорошего Армению не ждет.

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