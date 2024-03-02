В Анталье продолжается III Дипломатический форум

В турецком городе Анталья продолжается III Дипломатический форум.

Как сообщает в субботу Day.Az, во второй день мероприятия пройдут обсуждения на такие темы, как "Новая динамика сотрудничества в Евразии", "Смена парадигм энергетической безопасности", "Новые вызовы в борьбе с терроризмом", "Аэрокосмическая дипломатия: появление новых возможностей", "Берег: От рисков безопасности к прочному миру", "Будущее европейской архитектуры безопасности". Под руководством Первой леди Турции Амины Эрдоган состоится панельное заседание на тему "Высокопоставленные женщины, мир и безопасность".

Азербайджан на мероприятии представлен делегациями во главе с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" - руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым.

Напомним, что под эгидой Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в третьем форуме, организованном министерством иностранных дел Турции, принимают участие около 4600 делегатов из 110 стран мира.

Свыше 20 глав государств и правительств из более чем 100 стран прибыли в Анталью для участия в международном мероприятии, посвященном теме "Продвижение дипломатии во времена кризисов". Более 60 стран, включая Азербайджан, представлены на уровне министров иностранных дел.

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