Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по итогам Анталийского дипломатического форума сделал несколько заявлений по поводу недавних антироссийских действий Армении.

Напомним, что ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял о том, что Армения приостанавливает свою деятельность с ОДКБ, а потом Ереван задумался вступать в Евросоюз.

Как передает Day.Az, отвечая на вопросы СМИ, выступавший Лавров усомнился, насколько полезным будет внедрение Западных сил - американцев, англичан, да и вообще европейцев - в район Южного Кавказа.

"У нас есть собственные представления, которые опираются на факты и предыдущий опыт. Понимание этого есть у других стран региона. Но вот видите в Армении почему-то считают, что жизнь свою нужно выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства, конкретно указывая на ошибки Пашиняна.

Кроме того, Лавров обвинил Армению в отказе принять российского переговорщика, комментируя контакты Баку и Еревана по мирному договору. В этом контексте он рассказал о содействии РФ.

"У нас есть посол по особым поручениям [Спецпредставитель главы МИД РФ Игорь Ховаев], который работал и в Ереване, и в Баку. Совсем недавно он снова побывал в столице Азербайджана. Что касается визита в Армянскую столицу, то пока наши коллеги в Ереване не подтвердили его, что собственно отражает последнюю тенденцию", - заявил глава МИД РФ.

Он также повторил, что прогресс в отношения между Баку и Ереваном будет зависеть от того, насколько честно будут выполняться трехсторонние договоренности.

"Баку придерживается договоренностей и в разговорах подтверждает такую готовность", - подчеркнул Лавров.

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