Лавров обвинил Армению

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по итогам Анталийского дипломатического форума сделал несколько заявлений по поводу недавних антироссийских действий Армении.

Напомним, что ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял о том, что Армения приостанавливает свою деятельность с ОДКБ, а потом Ереван задумался вступать в Евросоюз.

Как передает Day.Az, отвечая на вопросы СМИ, выступавший Лавров усомнился, насколько полезным будет внедрение Западных сил - американцев, англичан, да и вообще европейцев - в район Южного Кавказа.

"У нас есть собственные представления, которые опираются на факты и предыдущий опыт. Понимание этого есть у других стран региона. Но вот видите в Армении почему-то считают, что жизнь свою нужно выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства, конкретно указывая на ошибки Пашиняна.

Кроме того, Лавров обвинил Армению в отказе принять российского переговорщика, комментируя контакты Баку и Еревана по мирному договору. В этом контексте он рассказал о содействии РФ.

"У нас есть посол по особым поручениям [Спецпредставитель главы МИД РФ Игорь Ховаев], который работал и в Ереване, и в Баку. Совсем недавно он снова побывал в столице Азербайджана. Что касается визита в Армянскую столицу, то пока наши коллеги в Ереване не подтвердили его, что собственно отражает последнюю тенденцию", - заявил глава МИД РФ.

Он также повторил, что прогресс в отношения между Баку и Ереваном будет зависеть от того, насколько честно будут выполняться трехсторонние договоренности.

"Баку придерживается договоренностей и в разговорах подтверждает такую готовность", - подчеркнул Лавров.

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